РИАМО – 4 фев. Порядка 4 тысяч правообладателей зданий в столице заключили договоры аренды на земельные участки в 2018 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

В соответствии с законодательством, исключительное право на приобретение земельных участков в аренду имеют граждане, юридические лица, являющиеся собственниками зданий, сооружений, расположенных на таких земельных участках.

«В рамках госуслуги «Предоставление земельного участка в аренду правообладателям зданий, строений, сооружений, расположенных на земельном участке» в 2018 году департаментом городского имущества было принято 4325 заявок от собственников, присланных в электронном виде посредством портала mos.ru», – сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он уточнил, что по итогам оказания госуслуги в 2018 году департаментом было оформлено 3857 договоров аренды на земельные участки общей площадью 1161 гектар.

«Общая сумма дополнительных арендных платежей составила 4,6 миллиарда рублей. После заключения договоров аренды на земельные участки собственники зданий и сооружений вправе эксплуатировать землю в соответствии условиями договора», – заключил Гаман.