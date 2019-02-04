РИАМО – 4 фев. Гости «Аптекарского огорода» в Москве до конца февраля смогут увидеть выставку современного искусства «Корабль дураков», посетителям представят работы отечественного скульптора Маргариты Добрыниной, говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ.

«С 3 по 28 февраля в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» – Корабль дураков, Венецианский карнавал, монахини и куртизанки, дамы в поисках любви, русские народные костюмы и многое-многое другое в рамках новой выставки арт-объектов «Корабль дураков»», – отмечается в сообщении.

В экспозиции примут участие выдающиеся деятели искусства.

«Скульптор Маргарита Добрынина – член творческого Союза художников России и художественного Фонда России. Ее работы находятся в частных коллекциях России, Англии, Канады, Италии, США и Израиля. В центре внимания – темы возраста, несбыточности мечтаний, мании величия и любви, которая не подвластна времени», – уточняется в материале.

Помимо этого, своими работами со зрителями поделится художник, автор эмоциональных геометрических абстракций Искандер Ильязов (творческий псевдоним Искан). В 2018 году включен в справочник Who’s Who World Edition. Он пишет эмоциональные геометрические абстракции маслом на холсте. Работы демонстрируют яркую игру цвета, формы и настроения.

«Скульптор Юрий Кондрашов – мастер классической скульптуры академической тематики. Прославился как автор декоративных объемных витражей и фигур в стиле модерн», – добавляется в сообщении.

Панно «Корабль дураков» скульптора Добрыниной было создано в 1989 году в период ее творческого становления – эта миниатюрная композиция емко вбирает многочисленные образы со всей драматургией несовершенства жизни. При помощи каждого персонажа автор ведет молчаливый диалог со зрителем.

«Русский хоровод» – серия керамических работ, посвященная истории русского женского костюма прошедших веков. Народный костюм – любопытный исторический феномен, живущий по своей логике», – поясняется в пресс-релизе.

Выставка – яркая, насыщенная, многомерная. Место проведения – новое пространство Средняя выставочная оранжерея, заключается в сообщении.

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