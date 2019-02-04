РИАМО - 4 фев. В столичном «Аптекарском огороде» неизвестные украли самый спелый и крупный плод папайи, предназначенный для дегустации, сообщается на странице Ботанического сада МГУ в соцсети «ВКонтакте».

«Вопиющая кража. Самый крупный и спелый плод папайи в тропиках «Аптекарский огород» был нагло похищен – дегустация откладывается. Остальные плоды мелкие и недозрелые», – говорится в сообщении.

Папайя – небольшое дерево высотой до 10 метров со множеством ветвей. Родина растения – юг Мексики, север Южной Америки и Центральная Америка. Мировые лидеры производства – Индия, Бразилия, Индонезия, Нигерия, Мексика. Цветки папайи примечательны сладким ароматом.