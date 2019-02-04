РИАМО – 4 фев. Школу на 1,1 тысячи мест возведут в Мытищах к середине 2020 года, на прилегающей к учебному заведению территории появится парковка для школьных автобусов и гостевая парковка для автомобилей, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

В ведомство поступило извещение о начале строительства общеобразовательной школы на Новомытищинском проспекте в городском округе Мытищи.

«Новое учебное заведение общей площадью 17904 квадратных метра рассчитано на 1,1 тысячи учащихся», – сказал начальник Главгостройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

Проектом предусмотрено строительство четырехэтажного здания, в котором разместятся 44 учебных класса, лаборатории и мастерские, столовая с обеденным залом на 400 посадочных мест.

Здесь также оборудуют спортивный зал с раздевалками, актовый зал, библиотеку с медиатекой, игровые и спальни для групп продленного дня, медпункт, административные и вспомогательные помещения.

«Все учебные помещения будут оснащены необходимыми наборами мебели и оборудованием для организации учебного процесса», – отмечается в сообщении.

На прилегающей территории будут оборудованы физкультурно-спортивная зона, зона отдыха и хозяйственная зона, а также зона ожидания родителей. Предусмотрена парковка для школьных автобусов и гостевая парковка для автомобилей. Для маломобильных групп населения предусмотрен пандус для подъема кресел-колясок.

«В настоящее время на объекте ведутся работы подготовительного периода», – подчеркивается в пресс-релизе.

Гарибян пояснил, что надзор за строительством данного объекта ведет отдел №4 Главгосстройнадзора.

Руководитель ведомства уточнил, что к проверкам будут привлекаться специалисты ГБУ «МособлстройЦНИЛ», которые проведут комплекс лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности строительства.

«Заказчиком выступает администрация городского округа Мытищи. Планируемый срок окончания строительства – третий квартал 2020 года», – заключается в сообщении.