РИАМО - 4 фев. Группа криминалистов из Центрального аппарата СК РФ направлена к дому на Никитском бульваре в Москве, где минувшей ночью произошел пожар, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

В ночь на понедельник в одной из квартир жилого дома в центре Москвы на Никитском бульваре произошло возгорание, в результате которого погибли люди. Количество пострадавших уточняется. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

«Для оказания содействия в расследовании обстоятельств гибели людей на пожаре в квартире дома на Никитском бульваре в Москве по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина на место происшествия направлена группа криминалистов из центрального аппарата ведомства», – говорится в сообщении.

Криминалисты приступят к проведению следственных действий совместно со следователями.

Пожар произошел в так называемом звездном доме, квартиры в котором имеют актриса Ингеборга Дапкунайте, певица Любовь Казарновская и художник Никас Сафронов.

Пожар в «звездном доме» в Москве. ВИДЕО>>