РИАМО - 4 фев. Известный футбольный тренер, португалец Жозе Моуринью приехал в подмосковную Балашиху на матч Континентальной хоккейной лиги между командами «Авангард» и СКА, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и петербургским СКА пройдет в понедельник в ледовом дворце «Арена Балашиха». Португальский тренер проведет стартовое вбрасывание. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

«Почетно, что такие спортивные мэтры проявляют интерес к российскому спорту. Мы с гордостью можем принимать почетных гостей на мероприятиях в Московской области. В частности, у нас в регионе регулярно проходят матчи КХЛ, и их уровень организации соответствует самым высоким международным стандартам. Каждый матч – это настоящий спортивный праздник с профессиональными игроками и полными трибунами болельщиков. Всему этому соответствует и современная спортивная инфраструктура», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Моуринью – один из самых титулованных тренеров в мире. С командами «Порту» и «Реал» несколько раз выигрывал Лигу чемпионов УЕФА.