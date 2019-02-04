РИАМО - 4 фев. Средняя стоимость предложения квартир на «вторичке» в старых границах Москвы в январе составила 206,3 тысячи рублей за квадратный метр, достигнув таким образом наивысшего значения за все время существования рынка жилья в стране, то есть с 1991 года, говорится в сообщении пресс-службы компании «ИНКОМ-Недвижимость».

До сих пор пиковой являлась отметка в 200,2 тысячи рублей за «квадрат», достигнутая в столице в апреле 2015 года. Тогда этот рекорд был установлен на фоне начавшегося обвала спроса.

«Характерной особенностью нынешней ситуации является то, что рекордно высокая цена наблюдается на фоне рекордно малочисленной экспозиции: ее объем в рассматриваемом сегменте составил по итогам прошедшего месяца 18 852 квартиры – на таком низком уровне данный показатель последний раз находился 13 лет назад, в начале 2006 года», - отмечается в материале.

Одновременно аналитики компании отметили окончание периода повышенной покупательской активности, наблюдавшейся с прошлой осени, которая в отдельные моменты и вовсе переходила в ажиотаж.

«Традиционно скупой спрос в первом месяце года в нынешнем январе оказался особенно невыразительным: количество авансов в портфеле компании сократилось в годовом выражении на 16%. Таким образом, ценовой максимум, фиксируемый статистикой, в настоящее время отнюдь не является следствием решительных действий покупателей, а свидетельствует, прежде всего, о крайне высоких ценовых ожиданиях продавцов и избытке в экспозиции наиболее дорогостоящих объектов», - поясняется в сообщении.

Эксперты компании не ждут в наступившем году заметного удешевления столичных квартир и прогнозируют сокращение спроса в среднем на 15% относительно 2018 года.