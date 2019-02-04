РИАМО – 4 фев. Полотенцесушитель отремонтировали в доме №16 по улице Чкалова в городском округе Жуковский после инцидента с затоплением квартиры соседями сверху, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Госжилинспекции Московской области.

По словам заявительницы, в октябре 2018 года ее и еще несколько квартир затопили соседи сверху. Сотрудники аварийной службы тогда сообщили о том, что это произошло из-за неисправного полотенцесушителя, но неполадки не устранили из-за отсутствия доступа в данную квартиру. Вместо этого они отключили стояк ГВС. На следующий день была подана заявка в ООО «Теплоцентраль-ЖКХ», сотрудники которой вскоре посетили заявительницу и предложили временно, пока не попадут в квартиру сверху, поставить кран на стояке в ванной комнате, чтобы иметь возможность запустить теплоснабжение.

«По предписанию Госжилинспекции Московской области управляющая компания ООО «Теплоцентраль-ЖКХ» отремонтировала полотенцесушитель в квартире жительницы многоквартирного дома №16 по улице Чкалова в Жуковском», – сказал главный государственный жилищный инспектор Московской области Вадим Соков.

По словам жительницы дома, тогда ее убедили в том, что другого выхода нет, иначе весь дом остался бы без отопления.

«Недавно мою квартиру снова затопило горячей водой. Оказалось, что сантехники запустили отопление по проблемному стояку. По этой причине было затоплено еще четыре квартиры на нижних этажах», – сказала жительница.

Она добавила, что к ней пришли две дамы и представились инженерами из УК. Они осмотрели ванную, сделали фото крана на стояке и обвинили женщину в том, что она самостоятельно его установила и самолично отвечает за свое имущество.

При внеплановой выездной проверке инспекторы зафиксировали, что полотенцесушитель по стояку квартиры заявительницы находится в нерабочем состоянии. Управляющей организации выдали предписание о скорейшем устранении допущенного нарушения жилищного законодательства. Кроме того, на начальника ЖЭУ №3 ООО «Теплоцентраль-ЖКХ» составили протокол о совершении административного правонарушения. На данный момент дело находится на рассмотрении мирового судьи судебного участка №54 Жуковского судебного района Московской области.

«Полотенцесушители – это часть системы горячего водоснабжения, относящаяся к общему имуществу собственников, а значит, за их содержание и функционирование ответственна УК. То, что ООО «Теплоцентраль-ЖКХ» допустило такую ситуацию, нарушает лицензионные требования, предъявляемые лицам, осуществляющим управление многоквартирными домами, а также «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда», – сказал Соков.

По истечении срока предписания инспекторы убедились, что управляющая организация произвела техосмотр и все необходимые ремонтные работы полотенцесушителей по стояку в полном объеме в установленные сроки.

По словам Сокова, теперь в квартирах заявительницы и ее соседей больше не будут отключать отопление и им не придется снова переживать неприятные моменты, связанные с затоплением их жилья.