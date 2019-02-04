РИАМО – 4 фев. Московская канатная дорога объявила о двухдневном закрытии в связи с проведением плановых работ, сообщается на сайте спортивного комплекса «Воробьевы Горы».

«Четвертого и пятого февраля канатная дорога закрыта в связи с проведением плановых регламентных работ», – говорится в сообщении.

Всем посетителям приносят извинения за доставленные неудобства.

Канатная дорога в «Лужниках» открылась для пассажиров 27 ноября. Всего на маршруте три станции: «Лужники» (рядом со стадионом), «Новая Лига» (нижняя станция на Воробьевской набережной, временно не работает, несет спортивное назначение) и «Воробьевы горы» (у смотровой площадки).

Пассажиров перевозят 35 закрытых кабинок на восемь мест каждая, спроектированные компанией PorscheDesignStudio.