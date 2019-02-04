РИАМО - 4 фев. Прощание с российским рэпером Кириллом Толмацким состоится 6 февраля в морге Центральной клинической больницы Москвы, сообщила мать исполнителя Ирина Толмацкая.

«Адрес: улица Маршала Тимошенко, дом 25, в 11:00 утра», – написала Толмацкая в своем аккаунте в Instagram.

Кирилл Толмацкий (Децл) скончался в ночь на 3 февраля в ночном клубе Posh в Ижевске после выступления. Предварительной причиной смерти артиста считается сердечная патология.

Толмацкий родился в 1983 году. В 2000 году выпустил альбом «Кто? ты», который стал самым продаваемым в тот год. Исполнял песни «Вечеринка», «Слезы», «Кровь моя, кровь» и другие.