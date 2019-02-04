РИАМО – 4 фев. Сотрудники Госжилинспекции Подмосковья выявили 13 нарушений в содержании дома в Наро-Фоминске, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В Госжилинспекцию поступило обращение жителя многоквартирного дома №29 по улице Ленина в Наро-Фоминске. Он сообщил, что несмотря на своевременную оплату услуг УК, его дом обслуживается плохо. Жилищные инспекторы оперативно выехали на внеплановую проверку, чтобы проверить факты, изложенные заявителем.

«В ходе проведенной проверки по фактам указанным в обращении выявлены многочисленные нарушения в содержании общедомового имущества. Штукатурный и окрасочный слой стен и потолков мест общего пользования имеет повреждения, выявлены сухие следы протечки кровли над местами общего пользования подъезда, где проживает заявитель, сломаны поручни и перила, провода коммуникационных систем в местах общего пользования не убраны в короба», – говорится в сообщении.

Также окна в местах общего пользования имеют разрушения, а именно частично нарушено остекление, часть оконных рам не открываются и не окрашены, местами отсутствует необходимая фурнитура. Почтовые ящики в подъезде сломаны, а работы по устранению протечки с кровли над квартирой заявителя не произведены.

Управляющая организация ООО «УК «ЖКХ» получила предписание в течении трех неполных месяцев устранить все нарушения, выявленные в содержания общедомового имущества.

«В установленный срок сотрудники управляющей организации отчитались в исполнении выданного предписания. Многоквартирный дом приведен в надлежащее состояние», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.