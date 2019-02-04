РИАМО – 4 фев. Жителям домов по улице Пришвина в Красногорске вернули более 46 тысяч рублей за содержание квартир, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

По предписанию надзорного ведомства ООО «Территория Комфорта – Опалиха» произвело перерасчет платежей за содержание и ремонт жилых помещений жителям многоквартирных домов №№3 и 9 по улице Пришвина в микрорайоне Опалиха городского округа Красногорск.

«Общая сумма проведенного перерасчета собственникам и нанимателям жилья составила более 46 тысяч рублей», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

В ходе внеплановой документарной проверки обращений жителей данных домов жилищные инспекторы установили, что в октябре 2018 года, в соответствии с протоколами общих собраний собственников помещений, управляющей компанией была выбрана ООО «Территория Комфорта – Опалиха», так же были утверждены форма договора между собственниками домов и данной организацией и тариф за содержание жилых и нежилых помещений и общего имущества, который составил 38 рублей за квадратный метр площади.

«ООО «Территория Комфорта – Опалиха» при начислении платы применяла тариф в размере 39,82 рублей за квадратный метр. Это противоречит статье №156 ЖК РФ, подразумевающей, что размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, в котором не созданы товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив, определяется на общем собрании собственников с учетом предложений управляющей организации и устанавливается на срок не менее чем один год», – отметил Соков.

За то, что управляющая организация не учла решения собраний собственников при выставлении счетов за данную услугу, государственным жилищным инспекторам пришлось предписанием напомнить коммунальщикам о необходимости в кратчайшие сроки соблюсти нормы действующего законодательства при проведении очередного расчета платы за коммунальные услуги.

«ООО «Территория Комфорта – Опалиха» своевременно отчиталось о выполнении перерасчета размера платы по статье «Содержание и ремонт жилого помещения» с учетом размера, ранее установленного на общих собраниях собственников помещений вышеуказанных многоквартирных домов», – сказал Соков.

Он добавил, что жителям дома №3 была возмещена сумма в размере 23 тысячи 880 рублей 72 копейки, а жителям дома №9 вернули 22 тысячи 695 рублей 94 копейки. Общая сумма корректировки начислений составила 46 тысяч 576 рублей 66 копеек.