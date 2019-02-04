РИАМО - 4 фев. Непрерывная работа по погрузке и вывозу снега на снегосплавные пункты продолжается в Москве, все системы жизнеобеспечения города в условиях оттепели работают в штатном режиме, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Процесс уборки осложняется тем, что вес каждого кубометра снега может достигать более 800 килограммов с учетом потепления, тогда как кубометр свежевыпавшего снега весит около 60 килограммов», – сказал Бирюков.

По его словам, все системы жизнеобеспечения города в условиях оттепели работают в штатном режиме, сбоев в сетях и отключений потребителей в Москве не зафиксировано.

С началом оттепели ГУП «Мосводосток» перешло на усиленный режим работы.

«Для своевременной очистки водоприемных решеток от снега и недопущения скоплений воды в круглосуточном режиме работают более 455 аварийных бригад в составе свыше 1,4 тысячи сотрудников и 330 единиц специализированной техники», – уточнил Бирюков.

Он также сообщил, что из-за оттепели в Москве для сохранения комфорта в помещениях понижена температура теплоносителя внутри магистральных и разводящих тепловых сетей.

«Температура теплоносителя снижена до 87–89 градусов из расчета температуры наружного воздуха минус 1 градус», – подчеркнул Бирюков.

При этом, по его словам, в сильные морозы температура теплоносителя в сетях достигает 125 градусов.

«Регулировка температур теплоносителя во внутридомовых системах отопления находится в зоне ответственности жилищных и управляющих компаний», – добавил Бирюков.

При наступлении неблагоприятных метеоусловий в городе проводится превентивная противогололедная обработка наиболее сложных для движения транспорта участков дорог – крутых спусков и подъемов, мостов, эстакад, тоннелей.

Под особый контроль коммунальных служб взята обработка противогололедными материалами на основе мелкогравийной крошки тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, подходов к станциям метро, МЦК, ТПУ и объектам социальной сферы.