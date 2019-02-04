РИАМО - 4 фев. Ветеран Великой Отечественной войны из подмосковного Ступина, у которого якобы отняли квартиру умершего сына, на самом деле никогда в ней не проживал, а в архивах отсутствуют документы, подтверждающие право собственности покойного родственника на эту жилплощадь, сейчас пожилой человек обеспечен собственным жильем, сообщила глава городского округа Ступино Вера Назарова.

Ранее Mash сообщил, что у ветерана Великой Отечественной войны Михаила Казакова из Ступина муниципальные власти отбирают квартиру, которая досталась мужчине по наследству от сына. Формальной причиной называется потеря документов, без которых невозможно доказать право ветерана на жилье.

«В настоящее время ветеран Казаков Михаил Иванович проживает вместе со своей дочерью в приватизированной трехкомнатной квартире. Он не может быть признан нуждающимся в улучшении жилищных условий. Ранее по заявлению ветерана ему был предоставлен земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, который он оформил в собственность. В квартире, расположенной в городе Ступино по улице Некрасова, дом 30, он никогда не проживал, документов, подтверждающих этого, никаких нет», - сказала Назарова.

По ее словам, дочь ветерана Надежда Казакова обращалась в администрацию городского округа Ступино с просьбой предоставить квартиру ее отцу как ветерану Великой Отечественной войны.

«Жилплощадь якобы когда-то принадлежала ее брату Владимиру Казакову, который, как она утверждает, приватизировал эту квартиру. Но соответствующие документы нам не предоставляются. Мы также запрашивали все архивы с целью найти документы, но безрезультатно. Все наши доводы неоднократно проверялись в прокуратуре, никаких нарушений со стороны администрации допущено не было», - заключила Назарова.