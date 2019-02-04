РИАМО – 4 фев. В Москве полностью восстановили движение на Липецкой улице в сторону области после скопления воды, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения столицы.

На Липецкой улице в районе дома 23 (сразу после МКАД) произошло скопление воды, из-за чего перекрывалось движение. В центр и съезды с МКАД перекрыты, частично было перекрыто движение в сторону области. На месте работали оперативные службы города, они откачивали воду и промывали асфальт.

«Движение в область по Липецкой улице полностью восстановлено», – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают несколько экипажей ДПС, которые регулируют движение транспорта и обеспечивают бесперебойность движения.