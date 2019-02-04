РИАМО - 4 фев. Пьяная ссора возлюбленных закончилась поножовщиной в Балашихе, женщину задержали, мужчину госпитализировали в больницу, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Накануне ночью в микрорайоне 1 Мая Балашихи из своей квартиры бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением в больницу доставлен и госпитализирован мужчина 1985 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлена и доставлена в отделение полиции сожительница пострадавшего 1991 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», – сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело, женщина задержана, проводятся оперативно-разыскные мероприятия.