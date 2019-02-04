РИАМО – 4 фев. Сотрудники Госжилинспекции Подмосковья на минувшей неделе выявили в регионе более 2,2 тысячи нарушений жилищного законодательства, также инспекторы составили 418 протоколов об административной ответственности, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«С 28 января по 3 февраля 2019 года в ходе проведения мероприятий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю Госжилинспекция Московской области выявила 2,215 тысячи нарушений жилищного законодательства», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Он уточнил, что также за текущий период инспекторы выдали 384 предписания об их устранении и составили 418 протоколов об административной ответственности.

«По итогам рассмотрения ранее возбужденных административных дел было наложено 48 штрафов на общую сумму 1 миллион 151 тысяча рублей», – отметил Соков.

По его словам, в течение прошлой недели инспекторы Госжилинспекции обследовали состояние тепловых контуров и фасадов многоквартирных домов, а также провели работы по устранению сосулек и наледи в 2 149 многоквартирных домах.

«Местные разрушения облицовки, трещины в штукатурке, повреждение несущих конструкций балконов и водосточных труб выявлены в 72 домах. Больше всего их расположено на территории городского округа Дмитров (35)», – перечислил Соков.

Он добавил, что инспекторы выявили в двух домах Красногорска нарушения теплового контура (повреждения или отсутствие оконных и дверных заполнений, неплотное закрытие оконных рам и входных дверей, отсутствие самозакрывающих устройств на дверях подъездов).

«На устранение всех нарушений выданы предписания, исполнение которых Госжилинспекция Московской области проверит в установленные сроки», – заключил руководитель ведомства.