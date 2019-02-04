РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 4 фев. В подмосковном Подольске более 2,5 тысячи человек посетили ярмарку «Товары регионов России» с 28 января по 3 февраля, говорится в сообщении управления потребительского рынка администрации городского округа.

«В Подольске с 28 января по 3 февраля напротив Центрального рынка по адресу: улица Большая Серпуховская, дом №19 прошла ярмарка «Товары регионов России», которую посетили более 2,5 тысячи жителей городского округа. На ярмарке можно было приобрести продукты питания и товары народного потребления, сувенирную продукцию, деликатесы и товаропроизводителей регионов России и Белоруссии», – говорится в сообщении.

Также на ярмарке организовали благотворительный обед для социально-незащищенных слоев населения.

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