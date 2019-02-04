РИАМО - 4 фев. На юге столицы на Липецкой улице произошло скопление воды, в связи с чем было полностью перекрыто движение в центр, наблюдаются затруднения движения и в районе улицы, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД).

На Липецкой улице в районе дома 23 (сразу после МКАД) произошло скопление воды, из-за чего перекрывалось движение. Движение в сторону области восстановлено частично. Автомобили пускают партиями по 10–20 машин. В центр и съезды с МКАД все еще перекрыты. На месте работали оперативные службы города, они откачивали воду и промывали асфальт.

«В районе Липецкой улицы наблюдаются затруднения движения. Сложно проехать на внутренней стороне МКАД перед Липецкой улицей, на Каширском шоссе в сторону центра. Попасть на машине в центр быстрей по Варшавскому шоссе», – говорится в сообщении.

Водителей просят заранее планировать маршрут, а также пользоваться другими магистралям для поездок в центр – Варшавским или Каширским шоссе.

Дежурная смена ЦОДД в режиме реального времени следит за дорожной ситуацией на Липецкой улице, добавляется в аккаунте.