РИАМО - 4 фев. На берегу канала имени Москвы в подмосковном Дмитрове сотрудники «Мособлпожспаса» вызволили из снега бездомную рожающую овчарку, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас».

«К спасателям поисково-спасательного отряда 12-го Дубненского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» обратилась за помощью волонтер Наталья Лакатош. На берегу канала имени Москвы, между сараями в глубоком снегу она обнаружила собаку – кавказскую овчарку, физическое состояние которой отягощали тяжелые роды», – говорится в сообщении.

Волонтер обратилась за помощью к спасателям, так как из-за железнодорожных путей подъехать на машине к пострадавшему животному было невозможно. Лакатош выстрелила в собаку из специальной духовой трубки «летающим» шприцом со снотворным. Безвредный укол обездвижил животное.

«Нам пришлось продвигаться около 200 метров по засыпанным снегом запасным путям, далее между лодочных сараев пешком до собаки. Мы погрузили животное на плащевые носилки и транспортировали до автомобиля волонтера», – прокомментировал работу спасателей старший смены Юрий Сутягин.

После спасения животное прооперировали. Сейчас собака находится в приюте «Умка» и чувствует себя удовлетворительно.