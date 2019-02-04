РИАМО – 4 фев. В России бензин по-прежнему один из самых дешевых в Европе, при этом страна находится только на 20-м месте в Европе по количеству топлива, которое может себе позволить купить гражданин на среднюю зарплату, сообщает РИА Новости.

В исследовании РИА Рейтинг изучается ситуация в 33 европейских странах, а также в Казахстане. Данные указывались на середину января, а для Норвегии, Казахстана и Украины – по итогам декабря. Эксперты сравнивали цены на 95-й бензин.

«В абсолютных ценах наиболее низкая стоимость отмечена в Казахстане. В пересчете на российскую валюту литр 95-го стоит там 30,9 рубля. На втором месте – Россия с 45 рублями за литр. Третью строчку заняла Белоруссия – 46,9 рубля. За ней следует Украина – 72,1 рубля», – говорится в сообщении.

Затем места в рейтинге занимают по большей части страны Восточной Европы, где также сравнительно невысокие цены на топливо.

«Самый дорогой бензин в Нидерландах – 117,7 рубля за литр. Далее следуют Норвегия, Дания, Италия и Греция. В этих странах литр бензина обойдется дороже 112 рублей за литр», – уточняется в сообщении.

При этом России находится только на 20-м месте в Европе по количеству топлива, которое можно приобрести на среднюю зарплату. Ниже расположилась только Украина: ее граждане могут позволить себе купить в 3,3 раза меньше бензина, чем россияне.