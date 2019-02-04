РИАМО - 4 фев. На Липецкой улице в центре столицы частично восстановили движение в сторону области, ранее здесь произошло скопление воды, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД).

На Липецкой улице в районе дома 23 (сразу после МКАД) произошло скопление воды. Движение в центр было полностью перекрыто. На месте работали оперативные службы города, они откачивали воду и промывали асфальт.

«Движение в сторону области по основному ходу Липецкой улицы частично восстановлено. Автомобили пускают партиями по 10–20 машин. В центр и съезды с МКАД все еще перекрыты», – говорится в сообщении.

Водителям рекомендовали пользоваться другими магистралям для поездок в центр – Варшавским или Каширским шоссе.