РИАМО – 4 фев. В северном вестибюле станции московского метро «Маяковская» продемонстрировали отрывок из спектакля «Пассажиры» канадского театра-цирка, передает в понедельник корреспондент РИАМО.

«На станции метро «Маяковская» сегодня (4 февраля – ред.) пройдет замечательное представление спектакля «Пассажиры». Станция выбрана не случайно, во-первых, здесь потрясающая акустика. Во-вторых, станция пользуется огромной популярностью, пассажиропоток в час составляет 6 тысяч человек», – сказала заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

На станции метро «Маяковская» представлена совместная работа двух коллективов – канадского театра-цирка «7 пальцев» и Московского театра мюзикла, отметил художественный руководитель театра Михаил Швыдкой.

«Вы увидите представление спектакля «Пассажиры» канадского театра «7 пальцев», которые завершают свои гастроли в Москве. Мы представляем вместе с этим нашу работу «Принцесса цирка», которая стартует в начале марта на Пушкинской площади», – пояснил Швыдкой.

Постановка «Пассажиры» являет собой историю нескольких случайных попутчиков, встретившихся в вагоне поезда. Посредством языка тела – танца и акробатики, а также оригинальной музыки, международная команда разножанровых актеров предложила пассажирам подземки лицом к лицу встретиться с героями, похожими на них самих.

Обычно мировые премьеры труппы «7 пальцев» проходят в Париже, но для постановки «Пассажир» было сделано исключение, и ее премьера прошла в Московском театре мюзикла. Столица стала первым европейским мегаполисом, в котором знаменитый театр-цирк презентовал одну из своих работ.

Московский театр мюзикла – первый и единственный театр в России, посвященный жанру мюзикла, который находится на Пушкинской площади.