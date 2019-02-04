РИАМО - 4 фев. Оперативные службы столицы устраняют последствия скопления воды на Липецкой улице, из-за инцидента движение на участке в сторону центра было перекрыто, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД).

На Липецкой улице в районе дома 23 (сразу после МКАД) произошло скопление воды. Движение в центр было полностью перекрыто.

«На месте работают оперативные службы города», – говорится в сообщении.

Здесь откачивают воду и промывают асфальт.

Водителям рекомендовали пользоваться другими магистралям для поездок в центр – Варшавским или Каширским шоссе. Движение в сторону МКАД организовано по дублеру Липецкой улицы. Движение в сторону центра – по Загорьевскому проезду. Также перекрыты съезды и с внешней и с внутренней стороны МКАД на Липецкую улицу в центр.