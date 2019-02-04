РИАМО - 4 фев. На юге Москвы перекрыто движение на Липецкой улице в сторону центра города, здесь произошло скопление воды, движение в сторону МКАД осуществляется по дублеру Липецкой улицы, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

«На Липецкой улице в районе дома 23 (сразу после МКАД) скопление воды. Движение в центр полностью перекрыто. В ближайшие часы лучше пользоваться другими магистралям для поездок в центр – Варшавским или Каширским шоссе», – говорится в сообщении.

ЦОДД также сообщает, что для поездок в сторону МКАД можно воспользоваться дублером Липецкой улицы. Движение в сторону центра организовано по Загорьевскому проезду. Также перекрыты съезды и с внешней и с внутренней стороны МКАД на Липецкую улицу в центр.