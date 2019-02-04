РИАМО - 4 фев. Зайцы, которых москвичи заметили на территории города, вышли к людям в поисках доступной еды либо обогрева на теплотрассах, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы «Мосприроды».

Ранее москвичи рассказали в соцсетях о встречах с зайцами на городских улицах. Например, в Instagram появилось видео со зверьком, который пробрался на территорию столичного детского сада №1373.

«Встречаются единичные случаи. Зайцы выходят из леса по разным причинам. Например, из-за большого количества снега зайцы приходят поискать легкой еды или же погреться около теплотрассы. Повсеместно подобного явления нет», - сказал собеседник агентства.

По его словам, зайцы, которые пришли в Москву, не отличаются пугливостью.

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