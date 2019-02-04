РИАМО - 4 фев. До утра 5 февраля в Московской области сохранится туман с ухудшением видимости 200–500 метров, жителям рекомендует быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, водителям – соблюдать правила дорожного движения, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

«Согласно прогнозу погоды Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», c 11:00 4 февраля до 9:00 5 февраля местами в Московской области сохранится туман с ухудшением видимости 200–500 метров», – говорится в сообщении.

При тумане резко снижается видимость, возрастает риск ДТП. Лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, рекомендуют воздержаться от выхода на улицу. Пешеходам нужно быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог.

«Водителям транспортных средств (следует – ред.) снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения, включить противотуманные фары и фонари, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений, <…> на скользкой дороге нельзя тормозить резко. Нельзя забывать, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения», – говорится в сообщении.

Кроме того, на неделе в Московский регион приходит похолодание. Температура воздуха в ночь на среду уже опустится до минус 10 градусов. На дорогах прогнозируется сильная гололедица.

При гололедице необходимо передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

«Неопытным водителям необходимо воздержаться от поездок за рулем автомобиля. Прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия. При движении необходимо соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно», – уточняется в материале.