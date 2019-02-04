РИАМО – 4 фев. В понедельник днем в аэропортах столичного авиаузла задержали и отменили 49 рейсов, больше всего задержанных рейсов во «Внукове», согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».

В столичном аэропорту «Внуково» задерживаются 29 рейсов, четыре - отменены. В «Домодедове» девять рейсов отменено. В «Шереметьеве» шесть рейсов задержаны.

Согласно онлайн-табло аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани отменен один рейс.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и акустической форме.

В Москве и Подмосковье в понедельник ожидается облачная погода с небольшими осадками, максимальная температура воздуха составит плюс 2 градуса.