РИАМО – 4 фев. Тело седьмого погибшего нашли на месте пожара на Никитском бульваре в центре Москвы, сообщает РИА Новости.

В ночь на понедельник в квартире одного из жилых домов на Никитском бульваре в Москве произошло возгорание. Ранее сообщалось о шести жертвах, один из погибших – несовершеннолетний.

«Возгорание произошло ночью на Никитском бульваре, 12. Пожару присвоили повышенный уровень сложности. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электрооборудования», – сказал представитель столичных экстренных служб.

Он добавил, что ликвидировать огонь удалось в 05:09. Двух человек в тяжелом состоянии доставили в Институт имени Склифосовского.

«Эвакуировали 42 жителей дома, в том числе восемь детей. Их разместили в гостиницах Центрального административного округа. СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам», – заключил собеседник агентства.

По данным СМИ, пожар произошел в так называемом звездном доме. Квартиры в нем имеют актриса Ингеборга Дапкунайте, певица Любовь Казарновская и художник Никас Сафронов. После случившегося Дапкунайте сообщила в своем Instagram, что с ней и сыном все в порядке.

Пожар в «звёздном доме» в Москве. ВИДЕО>>