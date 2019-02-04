РИАМО – 4 фев. Тело седьмого погибшего нашли на месте пожара на Никитском бульваре в центре Москвы, сообщает РИА Новости.
В ночь на понедельник в квартире одного из жилых домов на Никитском бульваре в Москве произошло возгорание. Ранее сообщалось о шести жертвах, один из погибших – несовершеннолетний.
«Возгорание произошло ночью на Никитском бульваре, 12. Пожару присвоили повышенный уровень сложности. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электрооборудования», – сказал представитель столичных экстренных служб.
Он добавил, что ликвидировать огонь удалось в 05:09. Двух человек в тяжелом состоянии доставили в Институт имени Склифосовского.
По данным СМИ, пожар произошел в так называемом звездном доме. Квартиры в нем имеют актриса Ингеборга Дапкунайте, певица Любовь Казарновская и художник Никас Сафронов. После случившегося Дапкунайте сообщила в своем Instagram, что с ней и сыном все в порядке.
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