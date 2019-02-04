РИАМО - 4 фев. Территории образовательных учреждений в столичном районе Царицыно благоустроят, будущим подрядчикам предстоит провести ремонтные работы на территориях двух школ по адресам: Кавказский бульвар, дом 18, корпус 2 и улица Бехтерева, дом 35, корпус 4, говорится в сообщении пресс-службы департамента по конкурентной политике города.

«Победителям электронных аукционов предстоит обустроить на территориях площадки для прогулок, установить беседки и веранды, отремонтировать асфальт, заменить бортовой камень, обустроить ограждения вокруг территорий, а также установить малые архитектурные формы из дерева. Также необходимо отремонтировать детские площадки и газон, обустроить покрытие из резиновой крошки», – отмечается в материале.

Первая закупка объявлена на благоустройство территории школы №904 на Кавказском бульваре. Начальная цена контракта составляет 8,3 миллиона рублей. Второй электронный аукцион включает благоустройство территории школы №868 по улице Бехтерева. Начальная стоимость контракта – 7,9 миллиона рублей.

На проведение работ отводится чуть менее пяти месяцев – с 1 апреля по 25 августа 2019 года. Победителей определят электронные аукционы, которые состоятся 18 февраля. Прием заявок проводится до 8 февраля 2019 года. Заказчиком выступает ГБУ «Жилищник района Царицыно».