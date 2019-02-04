РИАМО - 4 фев. Госинспекция по недвижимости пресекла факт незаконного использования территории природно-исторического парка «Москворецкий», на северо-западе столицы был демонтирован незаконный объект общей площадью 1160,6 квадратных метров, который использовался под кафе, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Объект по указанному адресу был обнаружен Госинспекцией по недвижимости при проведении планового обследования территории. Установлено, что ранее конструкции НТО размещались на территории природно-исторического парка «Москворецкий» на основании договора на право размещения на особо охраняемой природной территории города Москвы. Сроки действия правоустанавливающих документов истекли, однако арендатор не освободил участок», - отмечается в материале.

Организация-нарушитель привлечена к ответственности за нарушение земельного законодательства, штраф составил 50 тысяч рублей. В настоящее время нарушение устранено, конструкции НТО разобраны, земельный участок на территории природно-исторического парка «Москворецкий» освобожден от самостроя.