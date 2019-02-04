РИАМО - 4 фев. В Московский регион приходит похолодание, во вторник утром, 5 февраля, температура будет близка еще к нулевой отметке, но к вечеру опустится до минус 5 – минус 8 градусов, как следствие, на дорогах прогнозируется сильная гололедица, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Пятого февраля при похолодании на северо-западе Центрального округа, в том числе и в Московском регионе, на дорогах сильная гололедица. Будьте осторожны», – говорится в сообщении.

В теплом и влажном воздухе, который продолжает поставлять в центральные области Европейской территории атлантический циклон, широкое распространение получили гололедные явления. Дождь и мокрый снег замерзает на проводах, опорах мостов и автотрассах, о чем свидетельствует возросшее в выходные дни число аварий. В теплом секторе атлантического циклона центральные области будут находиться и в самом начале текущей недели.

Жителей Московского региона ожидает в течение недели похолодание и небольшие снегопады, температура воздуха в ночь на среду уже опустится до минус 10 градусов. Во вторник утром температура будет близка еще к нулевой отметке, но к вечеру температура опустится до минус 5 – минус 8 градусов.