РИАМО - 4 фев. Исполняющий обязанности руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Андрей Стрижов координирует работу следователей на месте пожара в жилом доме, случившегося в ночь на понедельник по улице Никитский бульвар в столице, сообщила РИАМО сотрудник пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

В ночь на понедельник в квартире одного из жилых домов по улице Никитский бульвар в Москве произошло возгорание. В процессе тушения пожара были обнаружены тела шести человек, один из которых предположительно несовершеннолетний. Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

«На месте происшествия координирует работу следователей исполняющий обязанности руководителя Главного управления Андрей Стрижов. В настоящее время следователи проводят комплекс неотложных следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Расследование дела продолжается», – сказала Иванова.

По данным СМИ, пожар произошел в так называемом «звездном» доме на Никитском бульваре, 12. Квартиры в нем имеют актриса Ингеборга Дапкунайте, певица Любовь Казарновская и художник Никас Сафронов.

Пожар в «звёздном доме» в Москве. ВИДЕО>>