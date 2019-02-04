РИАМО - 4 фев. На Российском инвестиционном форуме в Сочи будет представлен инвестиционный и экономический потенциал Московской области, ожидаются встречи с бизнесом и подписание соглашений о сотрудничестве с инвесторами, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства, на котором, в частности, обсуждалась подготовка к Российскому инвестиционному форуму, который пройдет в Сочи 14 и 15 февраля.

«Это важное мероприятие, которое предполагает своей целью поиск инвесторов, создание новых рабочих мест», – подчеркнул Воробьев.

На площадке форума ожидается проведение ряда деловых мероприятий, в том числе встреч с представителями бизнеса, подписание соглашений о сотрудничестве с инвесторами.

Российский инвестиционный форум – это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала регионов РФ. Форум проводится при участии председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.