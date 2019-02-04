РИАМО – 4 фев. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родственникам погибших при пожаре в жилом доме на Никитском бульваре.

«Мои соболезнования родным и близким погибших при пожаре в доме на Никитском бульваре. В Склифе продолжают находиться двое пострадавших. Им оказывается вся необходимая помощь, угрозы жизни нет», – написал градоначальник на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Собянин подчеркнул, что в настоящее время выясняются причины произошедшего.

В ночь на 4 февраля в квартире одного из жилых домов на Никитском бульваре в Москве произошло возгорание. Эвакуировали 42 жителя дома, в том числе восемь детей. По последним сведениям, в процессе тушения пожара спасатели обнаружили тела семи человек. Возбуждено уголовное дело.

По данным СМИ, пожар произошел в так называемом «звездном» доме на Никитском бульваре, 12. Квартиры в нем имеют актриса Ингеборга Дапкунайте, певица Любовь Казарновская и художник Никас Сафронов.

По предварительным данным, причиной крупного пожара на Никитском бульваре могла стать неисправность электрооборудования.