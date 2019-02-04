РИАМО - 4 фев. Актриса Ингеборга Дапкунайте не пострадала во время пожара в своем доме на Никитском бульваре в Москве.
«Дорогие друзья, на Никитском бульваре ночью случилась трагедия. Соболезную пострадавшим. Со мной и сыном все в порядке», – написала Дапкунайте в Instagram.
Пожар в квартире одного из жилых домов на Никитском бульваре произошел в ночь на понедельник. Из здания эвакуировали 42 жителей. По последним данным, в результате возгорания погибли шесть человек.
По данным СМИ, пожар произошел в так называемом звездном доме, квартиры в котором имеют актриса Ингеборга Дапкунайте, певица Любовь Казарновская и художник Никас Сафронов. Агент Дапкунайте ранее сообщала, что после случившегося не может дозвониться до актрисы.
По предварительным данным, причиной крупного пожара на Никитском бульваре могла стать неисправность электрооборудования.
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