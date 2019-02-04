РИАМО – 4 фев. Жителей Московского региона предупредили об ухудшении погоды 5 февраля, в отдельных районах ожидается туман, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«В Московской области начиная с 11:00 4 февраля до 9:00 5 февраля местами ожидается туман с ухудшением видимости 200-500 метров», – говорится в сообщении.

В связи с этим водителей призывает быть предельно бдительными, снизить скорость, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и включить противотуманные фары, заключается в материале.

В Москве и Подмосковье в понедельник ожидается облачная погода с небольшими осадками, максимальная температура воздуха составит плюс 2 градуса. Во вторник утром температура будет близка еще к нулевой отметке. В течение недели жителей Московского региона ожидает похолодание и небольшие снегопады.