РИАМО - 4 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил руководящему составу регионального правительства держать на особом контроле вопрос тарификации услуги по вывозу мусора, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства, на котором, в частности, обсуждались вопросы безопасного дорожного движения и перехода на новую схему обращения с отходами.

«Сегодня хотелось бы обсудить безопасность дорожного движения, а завтра предлагается вынести этот вопрос на заседание правительства. Также мы коснемся обращений граждан. Все, что связано с тарификацией за вывоз мусора, должно быть на особом контроле, особом внимании», – сказал Воробьев.

С началом 2019 года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедряется раздельный сбор мусора. Согласно новой системе, мусор будет перерабатываться раздельно, из него извлекут максимально возможное количество полезных фракций.

Территорию Московской области разделили на семь кластеров, каждый из которых обслуживается своим региональным оператором по обращению с отходами. Все регоператоры прошли конкурсный отбор. Узнать, к какому кластеру принадлежит тот или иной район или городской округ, жители Подмосковья также могут на сайтах администраций муниципалитетов.

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