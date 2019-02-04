РИАМО - 4 фев. В подмосковной Коломне после капитального ремонта открылось детское инфекционное отделение местной больницы, отделение рассчитано на 80 коек, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В Коломенском городском округе завершился капитальный ремонт детского инфекционного отделения Коломенской центральной районной больницы. На эти цели из регионального бюджета было направлено более 40 миллионов рублей», – сообщил министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Матвеев.

По его словам, в отделении уже ведется прием пациентов.

«Для нас важно, чтобы качество оказания медицинской помощи в регионе повышалось с каждым годом. Теперь пациенты детского инфекционного отделения в Коломне, рассчитанного на 80 коек, смогут лечиться в комфортных условиях. Постепенно будем приводить в порядок и другие учреждения здравоохранения», – добавил Матвеев.