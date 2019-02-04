РИАМО - 4 фев. Проектирование и строительство учебного корпуса на 350 мест планируется в поселении Вороновское Троицкого административного округа Москвы, площадь земельного участка под строительство учебного корпуса составляет 1,8 гектара, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Правительство Москвы одобрило внесение изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории по адресу: город Москва, поселении Вороновское, поселок ЛМС, микрорайон «Центральный», соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

«Новый 4-х этажный учебный корпус планируется построить на территории существующего здания школы №2073 в микрорайоне «Центральный». Общая площадь объекта составит порядка 6 тысяч квадратных метров. В здании обустроят учебные классы, кабинеты для занятий и мастерские. Окончательный состав помещений будет определен на последующих стадиях проектирования», – сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она дополнила, что площадь земельного участка под строительство учебного корпуса составляет 1,8 гектара. Он расположен вблизи индивидуальной и многоквартирной жилой застройки.

«Новый учебный корпус построят рядом с существующей школой и детским садом, таким образом, в центральной части поселка образуется учебно-воспитательный кластер, удобный для детей и взрослых. Помимо этого, вблизи данной территории согласован проект благоустройства вокруг прудов, после его реализации образуется красивая и комфортная зона отдыха для жителей», – уточнила Княжевская.

На пришкольной территории проведут благоустройство и озеленение, обустроят спортивные и игровые площадки, оборудуют места отдыха и прогулок учащихся. Проект реализуют за счет средств городского бюджета

Как отметила Княжевская, Москомархитектура планомерно ведет работу по выпуску градостроительной документации на строительство объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации Адресно-инвестиционной программы города Москвы. Новое строительство способствует решению проблемы нехватки мест в дошкольных учреждениях.