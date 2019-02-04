РИАМО - 4 фев. На территории Москвы и Подмосковья с вечера понедельника до утра вторника объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Московской области его объявили из-за тумана на 12 часов с 21:00 понедельника.

Такой же уровень опасности объявили на всей территории Центрального федерального округа.

В Москве и Подмосковье в понедельник ожидается облачная погода с небольшими осадками, максимальная температура воздуха составит плюс 2 градуса. Во вторник утром температура будет близка еще к нулевой отметке. В течение недели жителей Московского региона ожидает похолодание и небольшие снегопады.