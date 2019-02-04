РИАМО – 4 фев. На двух участках улицы Яблочкова на северо-востоке столицы до 15 марта ограничат движение в связи с прокладкой инженерных сетей, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса города Москвы.

«Участок 1: улица Яблочкова в районе дома 3. Период: с 3 по 10 февраля круглосуточно. Особенности: 1 полоса с охранением существующего количества полос. Участок 2: пересечение улицы Яблочкова и улицы Гончарова. Период: с 10 по 20 февраля. Особенности: 1 полоса с сохранением существующего количества полос», – отмечается в сообщении.

Помимо этого, на участке с пересечением улицы Гончарова с 20 по 28 февраля также ограничат движение для автотранспорта.

«Период 3: с 28 февраля по 15 марта круглосуточно. Особенности: одна полоса», – заключается в сообщении.