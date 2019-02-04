РИАМО - 4 фев. В промышленной зоне Москвы «Очаково» планируют построить новый складской комплекс, он будет располагаться на пересечении улиц Рябиновая и Генерала Дорохова, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«По поручению мэра Сергея Собянина город старается по максимуму использовать потенциал промзон. <…> Это огромные объемы – 18,8 тысячи гектаров. Обновив все эти территории, мы сможем сделать большой скачок в улучшении городской среды в целом. И речь не только о новом строительстве, например, в «Очаково» идет наращивание производственных мощностей: на улице Рябиновая будет построен новый складкой комплекс площадью свыше 5 тысяч квадратных метров», – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Новый 8-этажный комплекс с административными помещениями будет построен по адресу: Рябиновая улица, дом 55, строение 29.

Склад будет примыкать к действующему производственному зданию, где ведется изготовление полуфабрикатов для доставки в сетевые кафе и рестораны, а также фасовка чая и сухофруктов. Помимо помещений для хранения, в нем также будет находиться кафе для персонала на 40 человек, офисы и парковка в подвальном этаже.

Одно из основных требований к планировочным решениям – быстрая трансформация помещений, этого удалось добиться за счет использования облегченных конструкций и перегородок.

Прилегающая территория будет благоустроена, сделаны пешеходные дорожки и проезды для грузовых машин.