РИАМО – 4 фев. Количество погибших при крупном пожаре в жилом доме на Никитском бульваре в центре столицы увеличилось до шести человек, сообщает РИА Новости.

В ночь на 4 февраля в квартире одного из жилых домов по улице Никитский бульвар в Москве произошло возгорание. Эвакуировали 42 жителя дома, в том числе восемь детей. В процессе тушения пожара спасатели обнаружили тела четырех человек. Возбуждено уголовное дело.

«Тела еще двух погибших нашли при разборе завалов», – говорится в сообщении.

По данным СМИ, пожар произошел в так называемом «звездном» доме на Никитском бульваре, 12. Квартиры в нем имеют актриса Ингеборга Дапкунайте, певица Любовь Казарновская и художник Никас Сафронов.

Пожар в «звёздном доме» в Москве. ВИДЕО>>