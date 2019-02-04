РИАМО – 4 фев. Столичные полицейские проводят проверку по факту пропажи дамской сумочки Valentino, стоимость которой оценивается в 80 тысяч рублей, ранее об утере заявила 28-летняя девушка, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Он уточнил, что гражданка 1991 года рождения обратилась с заявлением о пропаже сумки. Второго февраля она находилась по адресу: улица Косыгина, дом 15 в ресторане «Э», в 5 утра на такси уехала домой.

«Второго февраля примерно в 10:00, проснувшись по адресу: Москва, улица Большая Полянка, дом 28, она обнаружила пропажу сумки Valentino стоимостью 80 тысяч рублей, в которой находились телефон IPhone 6С стоимостью 15 тысяч рублей и денежные средства в сумме 25 тысяч рублей», – отметил собеседник агентства.

По его словам, ущерб составил 120 тысяч рублей. Проводится проверка.