РИАМО – 4 фев. По предварительным данным, причиной крупного ночного пожара в жилом доме на Никитском бульваре в центре Москвы могла стать неисправность электрооборудования, сообщает РИА Недвижимость.

«Пожару присвоили повышенный уровень сложности. На месте ЧП сейчас работает судебно-экспертная лаборатория», – говорится в сообщении.

В ночь на понедельник в квартире одного из жилых домов по улице Никитский бульвар в Москве произошло возгорание. В процессе тушения пожара спасатели обнаружили тела четырех человек. Возбуждено уголовное дело.

По сведениям ряда СМИ, пожар произошел в так называемом «звездном» доме на Никитском бульваре, 12. Квартиры в нем имеют актриса Ингеборга Дапкунайте, певица Любовь Казарновская и художник Никас Сафронов.