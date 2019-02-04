РИАМО - 4 фев. Неизвестный угнал трактор-погрузчик в городском округе Истра, сумма ущерба оценивается в 3 миллиона рублей, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью.

«Накануне утром в дежурную часть ОМВД обратился мужчина 1989 года рождения с заявлением о том, что в селе Павловская Слобода на улице Ленина с неохраняемой стоянки неизвестный похитил его трактор JCB 4CXSM (погрузчик) 2008 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

Сумма ущерба - 3 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.