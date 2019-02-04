РИАМО – 4 янв. Экспертиза с целью выяснить причины смерти рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), проведенная в бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава Удмуртской республики, не показала четкой картины, поэтому предварительной причиной смерти артиста считается сердечная патология, передает Федеральное агентство новостей.

«По информации источника Федерального агентства новостей, четкой картины экспертиза не дала, поэтому на данный момент предварительная причина произошедшего — сердечная патология. При этом все близкие Кирилла утверждают, что он никогда не жаловался на здоровье», – отмечается в сообщении.

В материале добавляется, что были изъяты все возможные анализы – на алкоголь и на токсические вещества.

«Пока не будет проведен полный анализ, причину выяснить невозможно. Предварительный диагноз — смерть в связи с сердечной патологией. Но при этом экспертиза показала, что выраженных болезненных изменений нет», – отмечается в материале.

Врачи утверждают, что это точно не инфаркт миокарда или кровоизлияние в мозг. Не исключено влияние на сердечную деятельность посторонних веществ.

В ночь на 3 февраля в ночном клубе Posh в Ижевске после выступления скончался легендарный рэпер Кирилл Толмацкий, более известный как Децл.

Толмацкий родился в 1983 году. В 2000 году выпустил альбом «Кто? ты», который стал самым продаваемым в тот год. Исполнял песни «Вечеринка», «Слезы», «Кровь моя, кровь» и другие.