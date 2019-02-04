РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 4 фев. В понедельник в Подольске автомобиль Lada столкнулся с «Газелью» дорожных служб на Симферопольском шоссе, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец ДТП.

«Авария произошла на дублере автодороги Симферопольское шоссе (недалеко от поселка Быково, – ред.) в Подольске. Я проезжал мимо около 10:30, «Газель» дорожных служб (с прицепом – ред.) стояла на обочине, а Lada Priora, возможно, обгоняя по обочине, въехала в нее. Сотрудников ГИБДД и скорой помощи я не видел», – сказал очевидец.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», по состоянию на 11:10 на данном участке автодороги образовалась пробка длиной 4 километра.