РИАМО - 4 фев. На северо-западе столицы по улице Сходненская открылся второй магазин необычных вещей «Гоголь-Моголь», говорится в сообщении пресс-службы торговой сети «Читай-город».

«За полгода работы первый магазин «Гоголь-Моголь», проект крупнейшей российской книжной сети «Читай-город», стал местом силы для креативных, ярких людей с хорошим вкусом. От нового «Гоголь-Моголя» <…> ждут не меньших успехов. <…> В этом ярком пространстве невозможно находиться без улыбки. Со всех полок на вас смотрят необычные, фантастические, уютные и смешные вещи, входящие в wish-list любого творческого человека», – говорится в сообщении.

В магазине можно приобрести стильные канцтовары, забавные игрушки, обнимательные подушки, кружки, блокноты, сувениры, товары для творчества. Ряд вещей разработан собственным дизайн-бюро бренда.

Магазин находится по адресу: Москва, улица Сходненская, дом 56, ТРЦ «Калейдоскоп», 3-й этаж. 8 и 9 февраля состоится праздник в честь открытия магазина. 8 февраля мероприятия продлятся с 15:00 до 20:00, 9 февраля – с 13:00 до 20:00.

Всех покупателей ждут подарки и конфетки, candy-бар со сладкой ватой.

Спустя две недели в столице откроется третий магазин «Гоголь-Моголь». Он расположится в ТРЦ «Водный» на Головинском шоссе, 5.